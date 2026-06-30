«Адмирал Нахимов» назван самым быстрым крупным кораблем в мире

Водоизмещение «Адмирала Нахимова» достигает 28 тысяч тонн — почти в три раза больше, чем у американских эсминцев типа «Арли Берк». Столь внушительные размеры и масса выделяют его даже на фоне сопоставимых боевых единиц других стран. Уникальные характеристики крейсера обеспечиваются двумя ядерными реакторами КН-3 суммарной мощностью 140 тысяч лошадиных сил, которые дают судну неограниченную дальность хода без необходимости дозаправки.