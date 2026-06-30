«Адмирал Нахимов» назван самым быстрым крупным кораблем в мире

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и другие корабли проекта 1144 «Орлан» значительно превосходят западные аналоги по водоизмещению, скорости и огневой мощи. К такому выводу пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine.
Как отмечается в публикации, максимальная скорость крейсеров составляет около 32 узлов, что позволяет им обгонять не только эсминцы и фрегаты, но и авианосцы, эксплуатируемые ВМС США и другими силами НАТО. Авторы подчеркивают, что скоростные характеристики являются часто упускаемой из виду особенностью данных кораблей.
Водоизмещение «Адмирала Нахимова» достигает 28 тысяч тонн — почти в три раза больше, чем у американских эсминцев типа «Арли Берк». Столь внушительные размеры и масса выделяют его даже на фоне сопоставимых боевых единиц других стран. Уникальные характеристики крейсера обеспечиваются двумя ядерными реакторами КН-3 суммарной мощностью 140 тысяч лошадиных сил, которые дают судну неограниченную дальность хода без необходимости дозаправки.
Издание также акцентирует внимание на огневой мощи, дальности и «живучести» корабля. В ходе модернизации «Адмирал Нахимов» получил 176 универсальных вертикальных пусковых установок — существенно больше, чем у американских эсминцев (до 96 ячеек) и китайских кораблей типа 055 (до 112). Такой арсенал позволяет размещать крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон», а также 96 зенитных ракет большой дальности морского базирования.
Скорость, по мнению экспертов MWM, является важным фактором живучести в бою. Она позволяет крейсерам быстро менять позицию, усложняя наведение противника, а также менять траекторию стрельбы после запуска ракет большой дальности. Корабль базируется в Североморске и после возвращения в строй должен усилить потенциал Северного флота в противодействии авианосным ударным группировкам НАТО в Арктическом регионе.
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