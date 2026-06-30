Россия закрыла часть погранпунктов на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России во вторник, 30 июня, приняло решение о закрытии ряда железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 1 июля.
Согласно документу, движение людей, автомобилей и грузов временно прекращается через пропускные пункты Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Вяртсиля, Люття, Светогорск, а также Печоры-Псковские и Пыталово. Министерству иностранных дел России поручено официально уведомить власти Финляндии, Эстонии и Латвии о принятых мерах. Мероприятия проводятся в рамках корректировки режима работы пограничной инфраструктуры, передает ТАСС.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в августе 2024 года пожаловался, что Москва никак не отреагировала на предложение Таллина насчет измерения дна пограничной Нарвы, чтобы четко обозначить судоходные пути. Уже в конце мая того же года МВД Эстонии заявило, что российские пограничники якобы сняли буи на реке, которые разграничивают судоходные пути.