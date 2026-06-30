РФ закрывает несколько переходов через границу с Латвией, Эстонией и Финляндией

Об этом сообщается в документе кабмина. Среди закрытых переходов — Санкт-Петербург-Финляндский и Выборг, а также карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск (на границе с Финляндией), Печоры-Псковские (с Эстонией) и Пыталово (с Латвией).