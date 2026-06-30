Россия закроет часть погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией

30 июня Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) зафиксировало напряженную ситуацию с очередями на эстонской стороне погранпункта «Нарва», сопредельного с российским МАПП «Ивангород». Управление со ссылкой на очевидцев сообщало, что очереди на въезд в Россию достигали 350 человек. По данным таможни, люди стояли в очереди десятки часов. Тяжелая ситуация с очередями, по данным ведомства, наблюдалась также на прошедших выходных.