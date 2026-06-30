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Россия закроет часть погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Источник: РБК

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.

«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

На российско-финляндском участке границы приостановят движение через следующие железнодорожные пункты пропуска:

Выборг в Ленинградской области;

Вяртсиля в Карелии;

Люття в Карелии;

Санкт-Петербург-Финляндский в Санкт-Петербурге;

Светогорск в Ленинградской области.

На российско-эстонском участке границы:

Печоры-Псковские в Псковской области.

На российско-латвийском участке границы:

Пыталово в Псковской области.

МИДу России поручено направить уведомления Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении.

30 июня Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) зафиксировало напряженную ситуацию с очередями на эстонской стороне погранпункта «Нарва», сопредельного с российским МАПП «Ивангород». Управление со ссылкой на очевидцев сообщало, что очереди на въезд в Россию достигали 350 человек. По данным таможни, люди стояли в очереди десятки часов. Тяжелая ситуация с очередями, по данным ведомства, наблюдалась также на прошедших выходных.

Латвийский портал Delfi также сообщал о многокилометровых очередях в «Нарве» в конце июня. По словам очевидцев, в пиковые часы у погранперехода скапливалось до 500 человек при времени ожидания до 16 часов.

Материал дополняется.

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