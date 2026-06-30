Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за 14 часов сбила 121 украинский дрон над регионами России и Азовским морем

Дежурные средства ПВО сбили за 14 часов 121 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили за 14 часов 121 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ уничтожили над территориями 11 областей: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской.

Беспилотники также сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом.

Кроме того, БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Дроны уничтожали с 07:00 мск до 21:00 мск.

Все сбитые воздушные цели были самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше