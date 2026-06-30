ПВО за 14 часов сбила 121 украинский дрон над регионами России и Азовским морем

Дежурные средства ПВО сбили за 14 часов 121 украинский БПЛА, пытавшийся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ВСУ уничтожили над территориями 11 областей: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской.
Беспилотники также сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом.
Кроме того, БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.
Дроны уничтожали с 07:00 мск до 21:00 мск.
Все сбитые воздушные цели были самолетного типа.
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