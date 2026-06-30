Канцлер ФРГ назвал бюджет Евросоюза слишком большим

Ранее в этом году Мерц встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где обсуждались вопросы европейской конкурентоспособности и оборонных расходов. Немецкий канцлер уже тогда заявлял, что ЕС необходимо пересмотреть подходы к общему финансированию, сместив акцент на стимулирование экономического роста.