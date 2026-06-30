Канцлер ФРГ назвал бюджет Евросоюза слишком большим

Германия потребовала сократить на 400 миллиардов евро проект общеевропейского бюджета, предложенный Еврокомиссией на семилетний период с 2028 по 2034 год. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний правительственный документ ФРГ, Берлин считает запланированные расходы в размере двух триллионов евро «неподъемными».
В сообщении отмечается, что даже после урезания на 400 миллиардов евро запланированный бюджет все равно превысит действующий семилетний финансовый план (2021−2027 годов) на 27%. В абсолютных цифрах речь идет о росте с нынешних 1,3 триллиона евро до 1,6 триллиона.
Агентство уточняет, что в случае сохранения предложенных Еврокомиссией параметров ежегодные взносы ФРГ в общеевропейскую казну могут превысить 50 миллиардов евро. Германия является крупнейшим нетто-плательщиком в бюджет союза, и Берлин последовательно выступает за сдерживание роста коллективных расходов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя ситуацию, уже назвал рассматриваемый странами ЕС бюджетный план чрезмерным. Он призвал лидеров европейских государств выдвинуть альтернативное предложение и провести предметное обсуждение структуры доходов и расходов сообщества на предстоящий плановый период.
Ранее в этом году Мерц встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где обсуждались вопросы европейской конкурентоспособности и оборонных расходов. Немецкий канцлер уже тогда заявлял, что ЕС необходимо пересмотреть подходы к общему финансированию, сместив акцент на стимулирование экономического роста.
Читайте также: Симоньян рассказала о трех покушениях и угрозах в интервью китайскому порталу.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.