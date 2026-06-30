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Путин подписал указ о включении Цивилевой в состав Совета по нацпроектам

Анна Цивилева, возглавляющая фонд «Защитники Отечества», вошла в состав Совета при президенте, который определяет приоритеты долгосрочного развития и реализации национальных проектов в России.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении Анны Цивилевой в состав Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в президиум данного органа. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Цивилева занимает должность статс-секретаря — заместителя министра обороны России и возглавляет фонд «Защитники Отечества». В рамках работы совета она будет участвовать в определении приоритетных направлений долгосрочного развития страны и реализации национальных проектов.

Государственный фонд «Защитники Отечества», который курирует Цивилева, создан для оказания поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей. Указ российского лидера вступил в силу с момента подписания.

Ранее сообщалось, что Алексей Клещев был назначен заместителем главы Россотрудничества указом президента.

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