Путин подписал указ о включении Цивилевой в состав Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении Анны Цивилевой в состав Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам, а также в президиум данного органа. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Цивилева занимает должность статс-секретаря — заместителя министра обороны России и возглавляет фонд «Защитники Отечества». В рамках работы совета она будет участвовать в определении приоритетных направлений долгосрочного развития страны и реализации национальных проектов.
Государственный фонд «Защитники Отечества», который курирует Цивилева, создан для оказания поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей. Указ российского лидера вступил в силу с момента подписания.
Ранее сообщалось, что Алексей Клещев был назначен заместителем главы Россотрудничества указом президента.