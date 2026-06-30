Путин включил Цивилеву в состав президентского Совета по национальным проектам

Заместитель главы Минобороны и председатель фонда «Защитники Отечества» России Анна Цивилева вошла в состав президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, указ размещен на сайте опубликования правовой информации.
«Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А. Е», — говорится в документе.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в работе Группы двадцати. Ее руководителем была назначена Светлана Лукаш, занимающая должность замначальника экспертного управления президента.