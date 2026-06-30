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Путин включил Цивилеву в состав президентского Совета по национальным проектам

Замглавы Минобороны Анна Цивилева вошла в состав Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы Минобороны и председатель фонда «Защитники Отечества» России Анна Цивилева вошла в состав президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, указ размещен на сайте опубликования правовой информации.

«Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А. Е», — говорится в документе.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия России в работе Группы двадцати. Ее руководителем была назначена Светлана Лукаш, занимающая должность замначальника экспертного управления президента.

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