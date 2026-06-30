Military China оценил готовность РФ к ответу Западу

Издание подчеркивает, что, несмотря на внешнюю решимость, европейские страны оказываются во все более сложном положении. «Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее “красные линии” будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России», — резюмируется в публикации.