Заявления президента России Владимира Путина рассматриваются китайским изданием Military China как свидетельство готовности Москвы к решительным ответным мерам в случае дальнейшего давления со стороны западных стран. В публикации от 30 июня отмечается, что слова российского лидера стали предупреждением о том, что терпение России не бесконечно.
Как пишет Military China, введенные против России ограничения затронули энергетический сектор, финансовую систему, военную промышленность и судоходство, однако ожидаемого Западом «экономического краха» РФ не произошло. «Страна адаптировалась, и именно это вызывает недовольство Запада», — говорится в материале. Санкции, по мнению авторов, не настолько болезненны, чтобы Москва изменила свою позицию.
Издание подчеркивает, что, несмотря на внешнюю решимость, европейские страны оказываются во все более сложном положении. «Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее “красные линии” будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России», — резюмируется в публикации.
Накануне, 23 июня, Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений и заявил о готовности оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Президент РФ также сообщил, что международная ситуация далека от стабильной, а более тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в зоне СВО в 2025 году.
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