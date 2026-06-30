Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для соблюдения перемирия

Председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф рассказал об этом в интервью иранской гостелерадиокомпании.

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Тегеран, Вашингтон и Бейрут намерены создать трехстороннюю рабочую группу для соблюдения режима прекращения огня на территории Ливана. Об этом сообщил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана для обеспечения государственного суверенитета Ливана. Посол нашей страны также является нашим представителем в этом комитете», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

Вашингтон и Тегеран ранее в этом месяце подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше