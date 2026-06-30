Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для соблюдения перемирия

Вашингтон и Тегеран ранее в этом месяце подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.