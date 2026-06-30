Финский политик Армандо Мема прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о решении выделить 3,9 миллиарда евро Украине.
«Президент-воин Урсула фон дер Ляйен больше не скрывает, что ЕС ведет войну против России», — заявил Армандо Мема в соцсети.
Отметим, Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия решила выделить Украине 3,9 миллиарда евро на беспилотники.
Ранее Армандо Мема раскритиковал заявление Урсулы фон дер Ляйен, которое касалось поддержки Украины и позиции ЕС в противостоянии с РФ.
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