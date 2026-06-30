Эксперт Брыков: Киев мог устроить покушение на Ермолаева из-за передела финансов

ГЕНИЧЕСК, 30 июня. /ТАСС/. Киевский режим мог организовать покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако из-за передела финансовых потоков. Об этом ТАСС заявил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что версия о причастности Службы безопасности Украины к этому теракту является приоритетной в рамках начатого расследования.
«Неудивительно, что ввиду тех разборок, которые сейчас идут на Украине, а там продолжается агония киевского террористического режима, это могут быть темы, которые имеют исключительно финансовый интерес для власти клоуна. Передел собственности, финансовых потоков могли стать причиной проведения этого теракта», — сказал он.
Брыков отметил, что Ермолаев входил в «днепропетровский клан», а сам город Днепр известен как «центр теневого движения украинского, олигархического капитала». «Днепропетровск стал теневой финансовой столицей на Украине в принципе давно уже. И мало того, что там была штаб-квартира Приватбанка — одного из крупнейших банков, который в принципе был одной большой пирамидой [украинского олигарха Игоря] Коломойского. Там было много крупных логистических бизнесов, в том числе, например, “АТБ” корпорация — продуктовые магазины на Украине», — пояснил он.
29 июня СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам государственного министра (главы правительства) страны Кристофа Мирмана, произошедшее является первым в истории княжества терактом.
Телеканал BFMTV утверждает, что один из пострадавших в результате взрыва — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023-м Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против него.
О Ермолаеве.
Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии украинского Forbes.
В 2021 году его состояние оценивалось в $220 млн. Группа бизнесмена «Алеф» являлась одним из крупнейших застройщиков Днепропетровска.
В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на 10 лет. Ермолаев является фигурантом расследования «Украинской правды» о бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время военного конфликта поселились на Лазурном побережье.