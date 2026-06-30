Эксперт Брыков: Киев мог устроить покушение на Ермолаева из-за передела финансов

Брыков отметил, что Ермолаев входил в «днепропетровский клан», а сам город Днепр известен как «центр теневого движения украинского, олигархического капитала». «Днепропетровск стал теневой финансовой столицей на Украине в принципе давно уже. И мало того, что там была штаб-квартира Приватбанка — одного из крупнейших банков, который в принципе был одной большой пирамидой [украинского олигарха Игоря] Коломойского. Там было много крупных логистических бизнесов, в том числе, например, “АТБ” корпорация — продуктовые магазины на Украине», — пояснил он.