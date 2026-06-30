«Готовы к войне»: Тегеран пригрозил США возобновить конфликт

Галибаф уточнил, что Тегеран нацелен на практическую реализацию конкретных положений документа и не намерен переходить к следующей стадии переговоров — касающейся ядерной программы — без их исполнения. «Мы ведем переговоры не с другом, а с противником, который не выполняет свои обещания и который в любой момент обязательно предпримет против нас действия, как только найдет возможность для этого», — заявил спикер в эфире иранского телевидения.