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«Готовы к войне»: Тегеран пригрозил США возобновить конфликт

Спикер парламента Ирана и глава переговорной группы по диалогу с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов возобновить военные действия, если Вашингтон не выполнит условия подписанного меморандума.

Спикер парламента Ирана и глава переговорной группы по диалогу с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов возобновить военные действия, если Вашингтон не выполнит условия подписанного меморандума. Он подчеркнул, что иранская сторона продолжает настаивать на реализации достигнутых договоренностей, однако в случае отказа американцев от обязательств «готовы к войне».

Галибаф уточнил, что Тегеран нацелен на практическую реализацию конкретных положений документа и не намерен переходить к следующей стадии переговоров — касающейся ядерной программы — без их исполнения. «Мы ведем переговоры не с другом, а с противником, который не выполняет свои обещания и который в любой момент обязательно предпримет против нас действия, как только найдет возможность для этого», — заявил спикер в эфире иранского телевидения.

В конце мая Галибаф уже отмечал, что Иран готов дать военный ответ в случае нарушения «красных линий», а наращивание оборонного потенциала Тегерана позволяет защищать национальные интересы. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что начало переговоров по ядерной тематике зависит от первого пункта меморандума — прекращения военных действий в Ливане — а также разблокировки активов, урегулирования судоходства в Ормузском проливе и возможности продажи Ираном нефтепродуктов после выданной США лицензии.

Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня, который предполагает завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. При этом в начале июня Галибаф подтвердил, что меморандум будет действовать только 90 дней.

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