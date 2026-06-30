Ведомство в США получает более 100 сообщений о БПЛА вблизи аэропортов ежемесячно

Согласно реестру происшествий за первый квартал 2026 года, только в районе Нью-Йорка было зафиксировано не менее 12 сообщений о беспилотниках вблизи аэропортов. В частности, пилоты сообщали о дронах при заходе на посадку и взлете в аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия, а также в районе аэропорта Фармингдейл. В большинстве случаев экипажи не предпринимали маневров уклонения, однако информация передавалась полиции или службам аэропортов.