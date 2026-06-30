Ведомство в США получает более 100 сообщений о БПЛА вблизи аэропортов ежемесячно

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ежемесячно получает более 100 сообщений о замеченных беспилотниках вблизи аэропортов и предупреждает, что такие полеты опасны и незаконны. Об этом говорится в отчетах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.
В них подчеркивается, что несанкционированные запуски дронов рядом с аэропортами и воздушными судами могут повлечь крупные штрафы и уголовную ответственность, включая лишение свободы. Ведомство также отмечает, что совместно с правоохранительными органами расследует подобные инциденты и уже возбудило ряд административных дел.
Согласно реестру происшествий за первый квартал 2026 года, только в районе Нью-Йорка было зафиксировано не менее 12 сообщений о беспилотниках вблизи аэропортов. В частности, пилоты сообщали о дронах при заходе на посадку и взлете в аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия, а также в районе аэропорта Фармингдейл. В большинстве случаев экипажи не предпринимали маневров уклонения, однако информация передавалась полиции или службам аэропортов.
Ранее экипаж авиалайнера Airbus A321 компании JetBlue сообщил о столкновении с беспилотником при заходе на посадку в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в понедельник. Столкновение произошло на высоте около 900 м. Самолет безопасно приземлился в аэропорту.