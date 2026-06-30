Ouest France: во Франции выборы президента могут назначить на 18 апреля и 2 мая

Оно отмечает, что обсуждался также альтернативный график, согласно которому выборы могли пройти 11 и 25 апреля. Согласно конституции, выборы следующего главы государства могут состояться только в период с 35-го по 20-й день до истечения срока полномочий действующего президента. Это означает, что первый тур состоится в период с 9 по 24 апреля 2027 года, так как второй срок Макрона заканчивается 14 мая.