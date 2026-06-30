Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бахрейна

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили по телефону ситуацию в районе Персидского залива, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию ситуации в зоне Персидского залива», — говорится в публикации.
По информации МИД, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе Бахрейна, Лавров и Аз-Зайяни заявили о необходимости для всех сторон, вовлеченных в противостояние в районе Персидского залива, соблюдать меморандум о взаимопонимании, который подписали 17 июня Соединенные Штаты и Иран.
Главы МИД РФ и Бахрейна условились продолжать обсуждение ближневосточной проблематики в Совбезе ООН, а также выразили заинтересованность в развитии взаимодействия между двумя странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее стало известно, что МИД Бахрейна призвал Совбез ООН провести экстренное заседание в связи с иранскими ударами по стране с использованием ракет и беспилотников.