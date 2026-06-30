Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бахрейна

По информации МИД, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе Бахрейна, Лавров и Аз-Зайяни заявили о необходимости для всех сторон, вовлеченных в противостояние в районе Персидского залива, соблюдать меморандум о взаимопонимании, который подписали 17 июня Соединенные Штаты и Иран.