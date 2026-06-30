Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro: следствие в Монако подозревает СБУ в организации взрыва 29 июня

Правоохранительные органы Монако подозревают Службу безопасности Украины в организации взрыва 29 июня. Это приоритетная версия следствия, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники. Следователи считают, что взрыв скорее был предупреждением для украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, а не попыткой убийства.

Правоохранительные органы Монако подозревают Службу безопасности Украины в организации взрыва 29 июня. Это приоритетная версия следствия, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники. Следователи считают, что взрыв скорее был предупреждением для украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, а не попыткой убийства.

Взрыв произошел 29 июня около 21:15 по местному времени (22:15 мск). По данным властей Монако, пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. Правоохранительные органы официально личности пострадавших не раскрывали. По информации Le Figaro, Вадим Ермолаев получил сильные ранения ног. Его спутнице ампутировали ногу и ступню. 13-летний сын предпринимателя получил ожоги по всему телу.

Полиция Монако начала расследование по делу о покушении на убийство, но не квалифицирует его как теракт. Идут поиски подозреваемого в организации взрыва. Le Figaro пишет, что он мог бежать в Италию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предпринимателя достали в Монако».

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше