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Вэнс: Трамп предпочитает «перетасовывать карты» для поиска новых рычагов давления

Именно в такой ситуации США и находятся в переговорах с Ираном, заявил американский вице-президент.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предпочитает сначала кардинально менять расстановку сил, а затем искать новые рычаги влияния для продвижения переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

«Одна из недооцененных особенностей подхода президента к этому региону [Ближнего Востока] заключается в том, что он любит перетасовывать карты, а затем смотреть, где находятся рычаги влияния, где точки давления и где мы можем добиться прогресса. Именно в такой ситуации мы сейчас и находимся [в переговорах с Ираном]», — сообщил Вэнс.

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