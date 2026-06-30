В Киеве опасаются летних отключений света по 10−12 часов в сутки

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Украинцев ожидают отключения света по 10−12 часов в сутки на фоне жаркой погоды и повреждения инфраструктуры. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно. Отключения будут такие — и по 10, и по 12 часов», — сказал он, видеозапись публикует издание «Страна».
На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. До сих пор значительная часть вышедших из строя энергообъектов не восстановлена. Местные эксперты неоднократно предупреждали, что в случае наступления жаркой погоды, когда пользователи массово включают климатическую технику, энергосистема не справится с нагрузкой, и украинцы вновь столкнутся с многочасовыми отключениями.