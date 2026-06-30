В Киеве опасаются летних отключений света по 10−12 часов в сутки

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. До сих пор значительная часть вышедших из строя энергообъектов не восстановлена. Местные эксперты неоднократно предупреждали, что в случае наступления жаркой погоды, когда пользователи массово включают климатическую технику, энергосистема не справится с нагрузкой, и украинцы вновь столкнутся с многочасовыми отключениями.