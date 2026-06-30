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Судьи США отклонили указ Трампа о гражданстве

Верховный суд США принял решение аннулировать исполнительный указ президента Дональда Трампа, который пытался отменить автоматическое предоставление гражданства по праву рождения.

Верховный суд США принял решение аннулировать исполнительный указ президента Дональда Трампа, который пытался отменить автоматическое предоставление гражданства по праву рождения. Эта норма закреплена в 14-й поправке к Конституции страны, сообщают CNN и ABC.

Голоса судей распределились следующим образом: шестеро высказались за аннулирование указа, трое — против. В решении, написанном главным судьей Джоном Робертсом, подчеркивается исторический смысл поправки: «Гражданство тогда и сейчас было правом иметь права — свободно участвовать в нашем политическом сообществе. Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного в этой стране. Мы храним это обещание и сегодня».

Против решения выступили судьи Кларенс Томас, Нил Горсач и Сэмюэль Алито. Томас и Горсач в своем особом мнении указали, что, по их трактовке, ни Конституция, ни федеральный закон не гарантируют гражданство лицам, родители которых не имели постоянного места жительства в США. Томас, как передает ABC, утверждал, что именно место законного постоянного проживания родителей является надлежащим показателем для определения гражданства ребенка.

Сам Трамп отреагировал на вердикт в своей соцсети Truth Social с ироничным поздравлением в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и Китая, где действует «право крови», а не «право почвы». При этом он заявил: «Да, мы проиграли по вопросу гражданства по праву рождения, но мы будем добиваться исправления этого через конгресс».

Указ, изданный республиканцем практически сразу после возвращения в Белый дом в прошлом году, стал частью его антимигрантской программы. Трамп настаивал на том, что дети нелегалов и временных гостей страны не подпадают под действие 14-й поправки, принятой после Гражданской войны для защиты прав бывших рабов. Правозащитники предупреждали, что реализация указа нанесла бы ущерб сотням тысяч детей и создала бы бюрократический хаос для граждан, у которых нет иного документа, кроме свидетельства о рождении, для подтверждения своего статуса.

По данным Национального центра статистики здравоохранения, с 2013 по 2024 год в США ежегодно рождались в среднем 860 тыс. детей у иностранок. В 2023 году в семьях нелегальных мигрантов родились до 250 тыс. детей — около 7% от всех новорожденных.

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