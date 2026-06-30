Судьи США отклонили указ Трампа о гражданстве

Верховный суд США принял решение аннулировать исполнительный указ президента Дональда Трампа, который пытался отменить автоматическое предоставление гражданства по праву рождения. Эта норма закреплена в 14-й поправке к Конституции страны, сообщают CNN и ABC.
Голоса судей распределились следующим образом: шестеро высказались за аннулирование указа, трое — против. В решении, написанном главным судьей Джоном Робертсом, подчеркивается исторический смысл поправки: «Гражданство тогда и сейчас было правом иметь права — свободно участвовать в нашем политическом сообществе. Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного в этой стране. Мы храним это обещание и сегодня».
Против решения выступили судьи Кларенс Томас, Нил Горсач и Сэмюэль Алито. Томас и Горсач в своем особом мнении указали, что, по их трактовке, ни Конституция, ни федеральный закон не гарантируют гражданство лицам, родители которых не имели постоянного места жительства в США. Томас, как передает ABC, утверждал, что именно место законного постоянного проживания родителей является надлежащим показателем для определения гражданства ребенка.
Сам Трамп отреагировал на вердикт в своей соцсети Truth Social с ироничным поздравлением в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и Китая, где действует «право крови», а не «право почвы». При этом он заявил: «Да, мы проиграли по вопросу гражданства по праву рождения, но мы будем добиваться исправления этого через конгресс».
Указ, изданный республиканцем практически сразу после возвращения в Белый дом в прошлом году, стал частью его антимигрантской программы. Трамп настаивал на том, что дети нелегалов и временных гостей страны не подпадают под действие 14-й поправки, принятой после Гражданской войны для защиты прав бывших рабов. Правозащитники предупреждали, что реализация указа нанесла бы ущерб сотням тысяч детей и создала бы бюрократический хаос для граждан, у которых нет иного документа, кроме свидетельства о рождении, для подтверждения своего статуса.
По данным Национального центра статистики здравоохранения, с 2013 по 2024 год в США ежегодно рождались в среднем 860 тыс. детей у иностранок. В 2023 году в семьях нелегальных мигрантов родились до 250 тыс. детей — около 7% от всех новорожденных.
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