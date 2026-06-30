Судьи США отклонили указ Трампа о гражданстве

Указ, изданный республиканцем практически сразу после возвращения в Белый дом в прошлом году, стал частью его антимигрантской программы. Трамп настаивал на том, что дети нелегалов и временных гостей страны не подпадают под действие 14-й поправки, принятой после Гражданской войны для защиты прав бывших рабов. Правозащитники предупреждали, что реализация указа нанесла бы ущерб сотням тысяч детей и создала бы бюрократический хаос для граждан, у которых нет иного документа, кроме свидетельства о рождении, для подтверждения своего статуса.