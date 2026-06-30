Лукашенко отправился с официальным визитом в Индонезию после поездки в КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию после завершения поездки в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
В программе визита предусмотрены переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном форматах. Особое внимание стороны уделят перспективам развития торгово-экономических связей, инвестиционного взаимодействия и гуманитарного сотрудничества.
По итогам встречи ожидается подписание комплекса международных документов, включая дорожную карту развития ключевых направлений партнерства между Минском и Джакартой на период до 2030 года.
Ранее стало известно, что в командировочном графике Лукашенко оказались три страны Восточной Азии.