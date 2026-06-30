Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко отправился с официальным визитом в Индонезию после поездки в КНР

Александр Лукашенко после визита в Китай направился в Индонезию для переговоров с президентом Прабово Субианто по вопросам торгово-экономического взаимодействия, инвестиций и гуманитарного сотрудничества между Минском и Джакартой.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию после завершения поездки в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В программе визита предусмотрены переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном форматах. Особое внимание стороны уделят перспективам развития торгово-экономических связей, инвестиционного взаимодействия и гуманитарного сотрудничества.

По итогам встречи ожидается подписание комплекса международных документов, включая дорожную карту развития ключевых направлений партнерства между Минском и Джакартой на период до 2030 года.

Ранее стало известно, что в командировочном графике Лукашенко оказались три страны Восточной Азии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше