Фидан: Турция ожидает от ЕС объективного отношения в рамках евроинтеграции

«Мы приняли сегодня в нашей стране верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности госпожу Каю Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера. Членство в ЕС остается для нашей страны стратегической целью. Мы готовы развивать наши отношения с ЕС на основе этого понимания. Ожидаем, что ЕС также будет продвигать отношения с Турцией на основе объективных критериев и заслуг и без какой-либо дискриминации», — написал Фидан в Х.