Новый закон в Японии: императорская семья расширится

Правительство Японии одобрило законопроект о пересмотре закона об императорском доме, который существенно изменит правила престолонаследия и расширит состав императорской семьи. Об этом сообщает телеканал NHK.
Одной из ключевых поправок является норма, согласно которой женщины, выходящие замуж за людей, не входящих в императорскую семью, смогут сохранять свой статус. В текущей редакции закона они обязаны покинуть императорский двор после брака с простолюдином. В качестве переходной меры на момент вступления закона в силу женщинам будет предоставлено право подать заявление о выходе из семьи по собственному желанию.
В настоящее время императорская семья Японии, которую возглавляет император Нарухито, насчитывает 16 человек. Трон передается по мужской линии, и право на наследование имеют только три члена семьи.
Кроме того, принятые 30 июня изменения вводят механизм усыновления потомков мужского пола по мужской линии из 11 бывших императорских ветвей, которые утратили свой статус в 1947 году. Законопроект устанавливает жесткие критерии для усыновления: претендент должен быть старше 15 лет, не состоять в браке и не иметь детей. Усыновленные не смогут претендовать на трон, однако их сыновья и внуки по мужской линии получают право наследования. Усыновление, как ожидается, станет инструментом пополнения мужской линии для сохранения династии.
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