Новый закон в Японии: императорская семья расширится

Кроме того, принятые 30 июня изменения вводят механизм усыновления потомков мужского пола по мужской линии из 11 бывших императорских ветвей, которые утратили свой статус в 1947 году. Законопроект устанавливает жесткие критерии для усыновления: претендент должен быть старше 15 лет, не состоять в браке и не иметь детей. Усыновленные не смогут претендовать на трон, однако их сыновья и внуки по мужской линии получают право наследования. Усыновление, как ожидается, станет инструментом пополнения мужской линии для сохранения династии.