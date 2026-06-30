Италия заблокировала военную помощь НАТО для Киева на 2027 год

Ранее поступала информация о том, что Североатлантический альянс сокращает объемы военной помощи Украине на фоне снижения финансирования со стороны США. Теперь союзники готовы предоставить Киеву не более 10−12 миллиардов долларов в качестве новых обязательств. Отмечается, что основной причиной стало нежелание Вашингтона вкладывать средства в поддержку Украины на прежнем уровне.