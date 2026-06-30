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Италия заблокировала военную помощь НАТО для Киева на 2027 год

Страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год.

Источник: Аргументы и факты

В ходе подготовки к предстоящему саммиту НАТО, который состоится в Турции, государства-члены альянса не сумели достичь консенсуса относительно долгосрочных обязательств по оказанию военной поддержки Украине на 2027 год. Против данного предложения выступила Италия, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на информированные источники.

Альянсу удалось согласовать выделение 70 миллиардов евро на военную помощь Киеву в 2026 году, однако договоренности на последующий период достичь не удалось.

В материале также указано, что Соединенные Штаты воспрепятствовали включению в проект итоговой декларации саммита формулировок о «неразрывной связи» между безопасностью Украины и Европы. В итоговом варианте документа осталась лишь фраза: «Украина вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность».

Ранее поступала информация о том, что Североатлантический альянс сокращает объемы военной помощи Украине на фоне снижения финансирования со стороны США. Теперь союзники готовы предоставить Киеву не более 10−12 миллиардов долларов в качестве новых обязательств. Отмечается, что основной причиной стало нежелание Вашингтона вкладывать средства в поддержку Украины на прежнем уровне.

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