Вэнс: Ормузский пролив будет свободен от взимания сборов

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что сборы за проход через Ормузский пролив взиматься не будут.
«Я вполне уверен в том, что Ормузский пролив будет свободен от сборов [за проход]», — сказал он в интервью журналисту Майклу Ноулзу.
По утверждению Вэнса, у США «все еще остается много рычагов влияния» на Иран с тем, чтобы ситуация с исламской республикой «разрешилась в хорошем для американских целей ключе».
Ранее газета The New York Times сообщала, что Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива.