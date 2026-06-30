«Страна»: после взрыва в Монако помощь Европы Киеву может оказаться под угрозой

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Помощь европейских стран Украине может оказаться под угрозой срыва после взрыва в Монако, инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности киевских властей. Такое мнение привело украинское издание «Страна».
По информации издания, в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения. Издание отмечает, что важным моментом стало, что покушение было совершено на предпринимателя, против которого Владимир Зеленский ввел санкции.
СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако в 21:00 по местному времени (22:00 мск) 29 июня. В результате происшествия пострадали пять человек — трое находились непосредственно возле взрывного устройства, еще двое получили осколочные ранения от разбитых взрывной волной витрин. Согласно данным следствия, неизвестный мужчина оставил рюкзак у двери дома, и, когда компания из трех человек открыла дверь, прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью.
По информации СМИ, один из пострадавших — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра украинского происхождения. В 2021 году украинский Forbes оценивал его состояние в $220 млн. Группа «Алеф», принадлежавшая бизнесмену, занималась строительством коммерческих объектов в Днепропетровске и была одним из крупнейших застройщиков города. В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на 10 лет. Предприниматель стал фигурантом расследования «Украинской правды» об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время военного конфликта поселились на Лазурном побережье. Также сообщалось, что Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.
Прокуратура Монако начала расследование по факту данного происшествия в связи с «покушением на убийство». Изначально власти этого княжества называли произошедшее терактом, однако позже отказались от такой формулировки. Как сообщила ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ. При этом издание озвучило версию о том, что это было «скорее предупреждение, чем преднамеренная попытка убийства».