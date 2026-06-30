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Камболов и Кириенко обсудили расширение жильных программ в Южной Осетии

Республике необходимо увеличивать объемы строительства, заявил и.о. президента страны.

ЦХИНВАЛ, 30 июня. /ТАСС/. И.о. президента Южной Осетии Марат Камболов и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе встречи в Цхинвале обсудили увеличение объемов строительства и расширение жилищных программ в республике. Об этом глава закавказской республики написал в Telegram-канале.

«Обсудили с Сергеем Владиленовичем дальнейшие шаги по развитию жилищного строительства в республике. Южной Осетии необходимо увеличивать объемы строительства, расширять жилищные программы и создавать условия, при которых молодые специалисты и молодые семьи смогут связывать свое будущее с родной республикой», — написал Камболов.

Он отметил, что вместе с Кириенко посетили строящийся многоквартирный дом по улице Осетинской в Цхинвале. Это 75-квартирный дом будет введен в эксплуатацию уже в этом году с опережением сроков. На объекте завершаются внутренние работы и благоустройство территории. Глава государства поручил Министерству строительства завершить все оставшиеся работы в установленные сроки и обеспечить высокий уровень качества на каждом этапе.

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