Камболов и Кириенко обсудили расширение жильных программ в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 30 июня. /ТАСС/. И.о. президента Южной Осетии Марат Камболов и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе встречи в Цхинвале обсудили увеличение объемов строительства и расширение жилищных программ в республике. Об этом глава закавказской республики написал в Telegram-канале.
«Обсудили с Сергеем Владиленовичем дальнейшие шаги по развитию жилищного строительства в республике. Южной Осетии необходимо увеличивать объемы строительства, расширять жилищные программы и создавать условия, при которых молодые специалисты и молодые семьи смогут связывать свое будущее с родной республикой», — написал Камболов.
Он отметил, что вместе с Кириенко посетили строящийся многоквартирный дом по улице Осетинской в Цхинвале. Это 75-квартирный дом будет введен в эксплуатацию уже в этом году с опережением сроков. На объекте завершаются внутренние работы и благоустройство территории. Глава государства поручил Министерству строительства завершить все оставшиеся работы в установленные сроки и обеспечить высокий уровень качества на каждом этапе.