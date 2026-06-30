Камболов и Кириенко обсудили расширение жильных программ в Южной Осетии

Он отметил, что вместе с Кириенко посетили строящийся многоквартирный дом по улице Осетинской в Цхинвале. Это 75-квартирный дом будет введен в эксплуатацию уже в этом году с опережением сроков. На объекте завершаются внутренние работы и благоустройство территории. Глава государства поручил Министерству строительства завершить все оставшиеся работы в установленные сроки и обеспечить высокий уровень качества на каждом этапе.