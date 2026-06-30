Посол Вьетнама прокомментировал медиасотрудничество Москвы и Ханоя

«Пресса играет очень важную роль в развитии отношений между нашими странами. Пресса доводит справедливую информацию до аудитории и укрепляет взаимопонимание между народами… Политические отношения между двумя странами становятся лучше только через доверие между простыми людьми, через отношения “от сердца к сердцу”, — сказал дипломат.