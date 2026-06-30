Financial Times: Украина просит признать «теневой флот» военной целью

Операция по перехвату продолжалась шесть часов. В ней были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury, говорится в официальном сообщении. По данным сервиса Marine Traffic, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. 5 июня он вышел из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Порт назначения в документах не указан.