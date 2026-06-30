ВВС Турции сопроводили польский лайнер из-за ошибочного сообщения об угоне

АНКАРА, 30 июня. /ТАСС/. Пассажирский лайнер польской авиакомпании LOT, совершавший рейс Варшава — Тель-Авив, ошибочно подал сигнал об угоне, спровоцировав поднятие в воздух F-16 ВВС Турции. Как сообщил Минтранс Турции, два истребителя F-16 сопровождали самолет все время его пребывания в воздушном пространстве республики.
Ведомство уточнило, что самолет «подал сигнал тревоги, код 7500, в воздушном пространстве Болгарии». «Впоследствии он вошел в воздушное пространство Турции, и, хотя экипаж сообщил об отсутствии каких-либо неблагоприятных обстоятельств, наши власти приняли все необходимые меры предосторожности в соответствии с международными авиационными процедурами, — говорится в заявлении министерства. — С момента входа самолета в воздушное пространство Турции он находился под пристальным наблюдением двух истребителей F-16 наших ВВС и сопровождался ими до тех пор, пока не покинул наше воздушное пространство».
Пока самолет находился над Турцией, были запрошены болгарские власти, чтобы позволить лайнеру совершить посадку в Бургасе. После получения разрешения лайнер взял курс на Бургас и покинул воздушное пространство Турции.
Как сообщает агентство DHA, по предварительной версии, пилот ошибочно ввел не тот код для передачи диспетчерам. Компания и официальные ведомства проводят расследование инцидента.
В авиации код 7500 означает незаконное вмешательство в работу воздушного судна, что подразумевает захват или угон самолета. Этот код пилот вводит вручную для информирования наземных служб.