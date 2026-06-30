ВВС Турции сопроводили польский лайнер из-за ошибочного сообщения об угоне

Ведомство уточнило, что самолет «подал сигнал тревоги, код 7500, в воздушном пространстве Болгарии». «Впоследствии он вошел в воздушное пространство Турции, и, хотя экипаж сообщил об отсутствии каких-либо неблагоприятных обстоятельств, наши власти приняли все необходимые меры предосторожности в соответствии с международными авиационными процедурами, — говорится в заявлении министерства. — С момента входа самолета в воздушное пространство Турции он находился под пристальным наблюдением двух истребителей F-16 наших ВВС и сопровождался ими до тех пор, пока не покинул наше воздушное пространство».