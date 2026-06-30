Шомуродов признан автором лучшего гола на групповой стадии ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов был признан автором лучшего гола на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года.
Его гол в ворота ДР Конго (1:3) занял первое место в голосовании, набрав 36%.
Он смог обойти Вильсона Изидора (26,5%) и Керима Алайбеговича (24,9%).
Напомним, что 31-летний нападающий открыл счёт на 10-й минуте после паса пяткой от Акмаля Мозгового. Лидер команды Узбекистана эффектным «парашютом» перебросил вратаря Лионеля Мпаси-Нзо и отправил мяч в дальний угол.
Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. На групповом этапе команда потерпела поражения от Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3) и вылетела с турнира.
Ранее президент Узбекистана призвал не искать виноватых в неудаче сборной на ЧМ-2026.