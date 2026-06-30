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Шомуродов признан автором лучшего гола на групповой стадии ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов был признан автором лучшего гола на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года.

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов был признан автором лучшего гола на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года.

Его гол в ворота ДР Конго (1:3) занял первое место в голосовании, набрав 36%.

Он смог обойти Вильсона Изидора (26,5%) и Керима Алайбеговича (24,9%).

Напомним, что 31-летний нападающий открыл счёт на 10-й минуте после паса пяткой от Акмаля Мозгового. Лидер команды Узбекистана эффектным «парашютом» перебросил вратаря Лионеля Мпаси-Нзо и отправил мяч в дальний угол.

Сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть ЧМ. На групповом этапе команда потерпела поражения от Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3) и вылетела с турнира.

Ранее президент Узбекистана призвал не искать виноватых в неудаче сборной на ЧМ-2026.

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