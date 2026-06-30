Швеция поставит Украине 16 истребителей Gripen E

До этого шведское правительство сообщало, что планирует передать Украине до 36 истребителей Gripen: старые модели — в дар, а новые Киев закупит на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС. Таким образом, новые истребители, которые шведы только начали собирать на заводе Saab, будут строиться под украинские стандарты интеграции с западными системами вооружения. Часть сделки финансируется за счёт средств ЕС.