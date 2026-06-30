«Мобилизовать некого». Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. К 2029 году мобилизовать на Украине будет некого, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«В победных реляциях (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского, озвучиваемых им в последнее время, я больше вижу пиара, пропаганды, попытки влиять на настроения людей», — написал он.
По его мнению, это связано с подготовкой к предстоящим выборам в России.
«Поэтому именно сейчас киевскому режиму выгодно кричать из каждого утюга, что они победили, что они Трампа убедили быть за киевский режим, что они дальше будут давить. Ну что же, давите. Только это приведет к тому, что через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса вообще ничего не останется. По моим подсчетам, к 2029 году мобилизовать будет просто некого», — резюмировал Азаров.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.