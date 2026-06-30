«Мобилизовать некого». Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

«Поэтому именно сейчас киевскому режиму выгодно кричать из каждого утюга, что они победили, что они Трампа убедили быть за киевский режим, что они дальше будут давить. Ну что же, давите. Только это приведет к тому, что через год-полтора у Украины от мобилизационного ресурса вообще ничего не останется. По моим подсчетам, к 2029 году мобилизовать будет просто некого», — резюмировал Азаров.