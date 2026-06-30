Киев требует признать «теневой флот» РФ военной целью

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с призывом признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями. С соответствующей инициативой выступил вице-премьер-министр республики Алексей Кулеба в письме, направленном в адрес IMO. Об этом сообщает Financial Times.
В своем обращении Кулеба аргументирует позицию Киева тем, что транспортировка энергоносителей, попадающих под санкционные ограничения, напрямую финансирует военную агрессию РФ. По его логике, подобные корабли не могут рассматриваться исключительно как обычный гражданский транспорт, поскольку их деятельность имеет критическое значение для формирования российского оборонного бюджета.
По данным украинской разведки, выручка от продажи нефти по «теневым» схемам может формировать до 35−40% федерального бюджета России. Эти средства, в частности, направляются на закупку компонентов для ракет «Калибр», производство дронов «Шахед» и «Герань», а также на выплату контрактов военнослужащим.
Обращение Киева стало ответом на жалобу России в IMO, поданную в начале июня. Москва обвинила Украину в «террористических атаках» на морское судоходство, сославшись на инцидент в марте, когда в Средиземном море был атакован российский танкер Arctic Metagaz, перевозивший сжиженный природный газ.
В письме от 26 июня Кулеба назвал подход России, трактующего «теневой флот» исключительно как коммерческий, упрощенным, не отражающим реальную ситуацию. Киев фактически ставит под сомнение юридическую категоризацию этих судов как сугубо гражданских, настаивая на их интеграции в военно-экономическую систему государства-агрессора.
На сегодняшний день, по оценкам экспертов, глобальный «теневой флот», обслуживающий интересы России, Ирана и Венесуэлы, насчитывает более 1500 танкеров. Свыше 610 судов уже находятся под санкциями, а Украина активно работает с партнерами над стратегией противодействия этим перевозкам. В 2025 году Киев провел атаки примерно на десять судов, причастных к «теневому флоту» РФ.
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