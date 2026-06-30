Киев требует признать «теневой флот» РФ военной целью

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, глобальный «теневой флот», обслуживающий интересы России, Ирана и Венесуэлы, насчитывает более 1500 танкеров. Свыше 610 судов уже находятся под санкциями, а Украина активно работает с партнерами над стратегией противодействия этим перевозкам. В 2025 году Киев провел атаки примерно на десять судов, причастных к «теневому флоту» РФ.