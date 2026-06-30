В Кривом Роге военкомы забрали отца-одиночку, пока его дочь была в садике

В Кривом Роге сотрудники ТЦК забрали 34-летнего отца-одиночку, пока его дочь находилась в детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал «СТРАНА.ua».
Как уточняется, мужчина воспитывает девочку один — мать отказалась от неё три года назад, но платит алименты.
Суд оставил ребёнка с отцом, однако мужчина числился в розыске для военкомата. Он дважды пытался оформить отсрочку, но получил отказ.
Директор детсада пришла в ТЦК с девочкой после окончания смены, чтобы вызволить отца, но безуспешно. Ночь ребёнок проведёт у неё дома.
Ранее в Одессе сотрудники ТЦК «мобилизовали» и избили собаку.