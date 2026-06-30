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В Иране рассказали, при каком условии США продлят лицензию на продажу нефти

Галибаф: США продлят лицензию на продажу ИРИ нефти при продолжении переговоров.

ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Лицензия США на продажу Ираном нефти будет продлеваться в случае продления переговоров для выработки окончательной договоренности между Тегераном и Вашингтоном, утверждает спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

«Эта лицензия должна продлеваться до тех пор, пока переговоры, если они будут продлеваться, не приведут к окончательному результату, которым станет снятие как первичных, так и вторичных санкций против Ирана», — сказал Галибаф в эфире иранского телевидения.

Он напомнил, что стороны при взаимном согласии могут продлить сроки проведения переговоров, на которые выделено 60 дней с момента подписания меморандума. При этом Галибаф подчеркнул, что стороны пока не перешли к обсуждению итоговой договоренности, поскольку не все положения меморандума выполнены, сейчас диалог идет лишь по его реализации.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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