В Иране рассказали, при каком условии США продлят лицензию на продажу нефти

Он напомнил, что стороны при взаимном согласии могут продлить сроки проведения переговоров, на которые выделено 60 дней с момента подписания меморандума. При этом Галибаф подчеркнул, что стороны пока не перешли к обсуждению итоговой договоренности, поскольку не все положения меморандума выполнены, сейчас диалог идет лишь по его реализации.