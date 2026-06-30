Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E

Ранее власти Швеции заявляли о планах передать Украине до 36 истребителей семейства Gripen. Согласно озвученной схеме, часть более ранних моделей будет предоставлена безвозмездно, тогда как новые самолеты Киев приобретет за счет средств европейского кредита на сумму 2,5 миллиарда евро.