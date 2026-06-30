Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E

Украина и Швеция подписали соглашение, предусматривающее поставку Киеву 16 истребителей Gripen E, пишет РИА Новости.
О договоренности сообщил Владимир Зеленский, уточнив, что вместе с самолетами украинская сторона получит необходимое сопутствующее оборудование.
Ранее власти Швеции заявляли о планах передать Украине до 36 истребителей семейства Gripen. Согласно озвученной схеме, часть более ранних моделей будет предоставлена безвозмездно, тогда как новые самолеты Киев приобретет за счет средств европейского кредита на сумму 2,5 миллиарда евро.
По словам Зеленского, первые истребители должны поступить в распоряжение ВСУ в начале 2027 года.
Ранее стало известно, что Нидерланды направят 500 миллионов евро на закупку вооружения для Украины.