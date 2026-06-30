Конгрессмены не приняли резолюцию против участия сил США в боях в Ливане

Ранее представители Ирана на переговорах с США требовали полного прекращения огня в Ливане и вывода оттуда израильских войск и предупреждали, что в противном случае Тегеран снова перекроет Ормузский пролив. 26 июня должностные лица США, Израиля и Ливана объявили о рамочном соглашении, достигнутом сторонами после пяти раундов переговоров. В соответствии с ним израильские войска на начальном этапе должны передать под контроль ливанской армии две зоны к югу и северу от реки Литани. Постепенно ливанские вооруженные силы восстановят «суверенный контроль над всей территорией». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия в будущем для полного вывода израильских войск.