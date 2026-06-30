Конгрессмены не приняли резолюцию против участия сил США в боях в Ливане

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию, в которой говорится, что вашингтонской администрации не следует допускать участия американских сил в боевых действиях в Ливане.
В поддержку этого документа высказались 189 конгрессменов, против — 235. В резолюции подчеркивается, что президенту США Дональду Трампу следует «вывести американские ВС из любых боевых действий в Ливане» в течение семи дней. Авторы документа из числа законодателей-демократов признавали, что американские силы не участвуют сейчас в боевых действиях в Ливане. Они подчеркивали, что стремятся не допустить этого.
В этом случае речь идет о резолюции, которая принималась бы отдельно в каждой палате Конгресса. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать.
Конституция Соединенных Штатов наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.
Ранее представители Ирана на переговорах с США требовали полного прекращения огня в Ливане и вывода оттуда израильских войск и предупреждали, что в противном случае Тегеран снова перекроет Ормузский пролив. 26 июня должностные лица США, Израиля и Ливана объявили о рамочном соглашении, достигнутом сторонами после пяти раундов переговоров. В соответствии с ним израильские войска на начальном этапе должны передать под контроль ливанской армии две зоны к югу и северу от реки Литани. Постепенно ливанские вооруженные силы восстановят «суверенный контроль над всей территорией». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия в будущем для полного вывода израильских войск.