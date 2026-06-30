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Иран заявил о готовности к боевым действиям при срыве договоренностей с США

Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран настаивает на реализации меморандума с США.

Источник: Аргументы и факты

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о готовности страны к боевым действиям, если США не захотят выполнять взятые на себя обязательства.

По словам спикера парламента, Тегеран настаивает на реализации меморандума, страна ведет диалог. Однако, как отметил Мохаммад-Багер Галибаф в эфире иранского телевидения, если США не захотят во время диалога выполнять взятые на себя обязательства, то Иран готов к боевым действиям.

В июне представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил, что Иран и США оформили соглашение о завершении конфликта, подписав меморандум.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран готов соблюдать условия соглашения с Вашингтоном, если США сами выполнят договоренности.

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