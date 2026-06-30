Боец СВО, несмотря на осколки в ногах, спас женщину из пожара под Калининградом

Боец СВО Александр С. спас женщину из пожара в общежитии в посёлке Ушаково Калининградской области. Несмотря на осколки от снарядов в ногах и недавнюю операцию на позвоночнике, он эвакуировал её через окно второго этажа.
Как рассказал Александр RT, он снял комнату в общежитии месяц назад и проходил лечение в госпитале после операции на позвоночнике.
Вечером 29 июня военный услышал крики о помощи и увидел пожар. Он отбросил костыль, обмотался мокрым полотенцем и вошёл в горящую комнату. Там он обнаружил женщину, которая лежала на кровати и кричала.
По словам Александра, у неё отказали ноги, поэтому самостоятельно выбраться она не могла. Военный разбил окно, затащил её на подоконник и помог спрыгнуть вниз в руки других людей.
«Было невысоко, второй этаж. Я знал, что она не погибнет, если спрыгнет. Вынести её через дверь не мог — недавно перенёс операцию», — рассказал он.
Когда начался пожар, из окна соседней комнаты выпрыгнул мужчина, спасаясь от огня. Источник RT сообщил, что он и спасённая женщина не пострадали, сейчас она проходит лечение в больнице. Сам Александр получил ожоги и порезы рук.
Одна из очевидцев рассказала RT, что спасти женщину пытались и другие мужчины, однако они не решились войти в охваченную огнём комнату.
Александр отметил, что не мог поступить иначе, поскольку считает, что военные должны спасать всех, кто оказался в беде.