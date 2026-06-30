Вэнс: Ормузский пролив будет свободен от взимания сборов

Как утверждает Вэнс, у Соединенных Штатов «все еще остается много рычагов влияния» на Иран, чтобы ситуация с исламской республикой «разрешилась в хорошем для американских целей ключе».
Ранее газета The New York Times сообщила, что Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива.
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