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Вэнс: Ормузский пролив будет свободен от взимания сборов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сборы за проход судов через Ормузский пролив взиматься не будут. «Я вполне уверен в том, что Ормузский пролив будет свободен от сборов [за проход]», — сказал он в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

Источник: Reuters

Как утверждает Вэнс, у Соединенных Штатов «все еще остается много рычагов влияния» на Иран, чтобы ситуация с исламской республикой «разрешилась в хорошем для американских целей ключе».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. По данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива.

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