Победители премии «Молодой предприниматель России» от Росмолодёжи получат гранты до 1 млн рублей

Росмолодёжь открыла приём заявок на Всероссийскую премию «Молодой предприниматель России». В 2026 году проект проходит в 16-й раз. Победители смогут получить до 1 млн рублей на масштабирование бизнеса. Финансовую поддержку предоставит партнёр премии платформа «Сравни» при поддержке Альфа-Банка.
Принять участие могут предприниматели от 16 до 35 лет с опытом ведения бизнеса не менее двух лет. Подать заявку вправе индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также самозанятые. Для самозанятых предусмотрен отдельный критерий — подтверждённый опыт ведения деятельности от одного года. Подать заявку может как сам предприниматель, так и любой желающий порекомендовать кандидата к участию в премии.
Каждый из финалистов также сможет претендовать на специальные бонусы. Среди них — 1 млн рублей от Фонда МПИ Алексея Репика, грант в размере 800 тыс. рублей от Госкорпорации «Росатом» и медийная поддержка от ТЦ Неглинная. Победитель специальной номинации получит возможность представить проект потенциальным инвесторам в рамках Инвестиционного клуба «Деловой России».
По итогам отборочного этапа в полуфинал выйдут 100 участников: от пяти до десяти человек в каждой номинации. Для выхода в финал участникам предстоит подготовить презентацию проекта и пройти этап народного голосования. Финальным этапом станет онлайн-защита перед экспертным советом премии.
Партнёрами проекта также выступают крупные компании и институты развития, среди которых — Фонд «Сколково» и первоклассный сервис персональных водителей.
Z.Brothers.
По словам руководителя Росмолодёжь. Предпринимай Дмитрия Литвина, задача проекта — не только отметить успешные кейсы, но и создать условия для дальнейшего роста участников через доступ к экспертизе, деловым связям и инструментам масштабирования.
Для участников также предусмотрены дополнительные меры поддержки и образовательные программы от партнёров, в том числе скидка 20% на библиотеку курсов для предпринимателей от «Нетологии», скидка 80% на вакансию «Стандарт плюс» для новых пользователей HeadHunter, а также специальный образовательный марафон от «Авито Услуг», посвящённый продвижению и развитию бизнеса в рамках сервиса.
Премия реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства нацпроекта «Кадры».
Торжественная церемония награждения состоится в Москве в конце ноября. Заявки принимаются до 31 августа на сайте премии.
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Рекламодатель: ФГБУ «ЦСМС», ИНН 7707087175.
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