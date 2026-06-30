Победители премии «Молодой предприниматель России» от Росмолодёжи получат гранты до 1 млн рублей

Принять участие могут предприниматели от 16 до 35 лет с опытом ведения бизнеса не менее двух лет. Подать заявку вправе индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также самозанятые. Для самозанятых предусмотрен отдельный критерий — подтверждённый опыт ведения деятельности от одного года. Подать заявку может как сам предприниматель, так и любой желающий порекомендовать кандидата к участию в премии.