Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эдегор повторил достижение Беланова на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим игроком, который сделал голевые передачи в каждом из своих первых трех матчей на чемпионатах мира по футболу.

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим игроком, который сделал голевые передачи в каждом из своих первых трех матчей на чемпионатах мира по футболу.

Об этом сообщает Opta.

Эдегор делал результативные передачи в матчах с Ираком (4:1), Сенегалом (3:2) и Кот-д’Ивуаром (2:1).

До него подобное удавалось лишь нападающему сборной СССР Игорю Беланову (1986) и Михаэлю Баллаку из Германии (2002).

Ранее сообщалось, что Холанд — третий игрок в XXI веке, забивший 5+ голов в своих первых трёх матчах на ЧМ.