Эдегор повторил достижение Беланова на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим игроком, который сделал голевые передачи в каждом из своих первых трех матчей на чемпионатах мира по футболу.
Об этом сообщает Opta.
Эдегор делал результативные передачи в матчах с Ираком (4:1), Сенегалом (3:2) и Кот-д’Ивуаром (2:1).
До него подобное удавалось лишь нападающему сборной СССР Игорю Беланову (1986) и Михаэлю Баллаку из Германии (2002).
Ранее сообщалось, что Холанд — третий игрок в XXI веке, забивший 5+ голов в своих первых трёх матчах на ЧМ.