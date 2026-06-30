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Эксперт Литовкин назвал «стену дронов» Латвии «надуванием щек»

Военэксперт Виктор Литовкин заявил, что планы по созданию «стены дронов» являются поводом для Латвии освоить средства ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Планы латвийских властей по созданию «стены дронов» на границе с Россией и Белоруссией являются лишь попыткой освоить средства Евросоюза и продемонстрировать антироссийскую политику. Об этом в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Специалист усомнился в эффективности подобной идеи и напомнил о неудачном опыте Литвы в реализации аналогичных проектов. По его словам, подобные инициативы служат лишь для демонстрации статуса и разворовывания европейского бюджета.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал завершение работ по возведению стены дронов до конца лета из-за участившихся случаев залета украинских беспилотников.

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