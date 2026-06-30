«Окрыляющая и радостная новость»: ISU допустил российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе

«Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать чёткие выводы. Но всё равно мы очень рады! Будет ли трудно возвращаться в плане судейства? Я всегда говорю: надо быть на две головы выше. Не в росте, а в катании! Если кататься на две головы лучше, тогда, конечно, этого хватит. Если будем выступать вровень с фигуристами из других стран, нам придётся тяжело», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».