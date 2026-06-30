«Окрыляющая и радостная новость»: ISU допустил российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе

ISU допустил российских конькобежцев и фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. При этом на крупных стартах страна получит лишь по одной квоте в каждом виде. Михаил Дегтярёв отметил прогресс в отношении организации к россиянам по сравнению с Олимпиадой в Италии, а Татьяна Тарасова выразила возмущение, что спортсменов не восстановили в правах полностью.
Вопрос допуска отечественных фигуристов до международных соревнований оставался открытым на протяжении последних нескольких месяцев. Предполагалось, что решение об их судьбе на следующий сезон примут на конгрессе ISU в начале июня. Однако сделано это не было.
Зато в конце месяца ситуация наконец прояснилась. В организации сообщили, что россияне и белорусы смогут принимать участие во всех турнирах под её эгидой в нейтральном статусе.
«Спортсмены, представляющие Россию и Белоруссию, смогут участвовать в соревнованиях без атрибутов государственной принадлежности, а именно государственных флагов, национальной формы и государственных гимнов. Участие будет зависеть от отсутствия доказательств нарушения нейтрального статуса спортсменов, что подчёркивает приоритет честного спорта на льду», — говорится в коммюнике.
Пока на всех крупных стартах они получат лишь по одной квоте в каждом виде, поскольку пропустили длительное время и не набирали рейтинговые очки. Любопытно, что, согласно информации журналиста Майи Багрянцевой, в фигурном катании появится право заявить до трёх человек на так называемые турниры категории «B» — челленджеры. Зато победа на них автоматически поднимает в верхнюю часть списка запасных на этапы Гран-при.
Кроме того, россияне получат возможность побороться за медали в командных дисциплинах в составе сборных AIN без национальных символов.
«Международный союз конькобежцев будет постоянно анализировать условия на своих соревнованиях и пойдёт на дальнейшее ослабление ограничений, только если будет удовлетворён отсутствием проблем, связанных с безопасностью и честностью спорта, а также оставляет за собой право вернуть или ужесточить ограничительные меры в случае возникновения подобных ситуаций», — подчеркнули в организации.
А вот официальные лица и судьи по-прежнему отстранены. Не рассматривается и проведение в двух странах международных стартов. Что касается критериев допуска, то они в целом такие же, как и у других федераций, когда там вводили нейтральные статусы. Заявку каждого спортсмена рассмотрят индивидуально вне зависимости от национальности.
Спортсмены или члены персонала не смогут получить его, если они: проходят службу в вооружённых силах или органах национальной безопасности России или Белоруссии; после февраля 2022-го принимали активное участие в боевых действиях против Украины; после февраля 2022-го активно и публично поддерживали боевые действия.
Решение по каждой заявке предстоит принимать совету ISU, который может делегировать это право специальной независимой комиссии. При этом отказ можно будет обжаловать.
В России вердикт федерации приветствовали. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв отметил прогресс в отношении организации к россиянам по сравнению с Олимпиадой в Италии, где им выдали лишь разовые допуски.
«Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться — лёд тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России — с флагом и гимном страны», — написал руководитель в своём Telegram-канале.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв призвал не останавливаться на достигнутом.
«Проведена хорошая работа! Но это только первый шаг, нас это не устраивает и останавливаться на этом нет смысла. Считаю, что нужно добиваться полноценного восстановления спортсменов. Но то, что ребята вернулись и началось это восстановление, это хороший результат. Нужно двигаться вперёд и добиваться возвращение наших спортсменов под национальным флагом», — приводит слова депутата «Матч ТВ».
В мире отечественного фигурного катания произошедшее в основном восприняли с оптимизмом. Хореограф Илья Авербух подчеркнул, что это стало возможным благодаря слаженной совместной работе.
«Очень окрыляющая и радостная новость. Мы ждали, что несправедливость будет устраняться, и она устраняется. К сожалению, пока частично, поскольку допустили в нейтральном статусе. Самое главное, что наши ребята будут выступать на мировой арене. Каждый день мы получаем такие новости от разных федераций. Думаю, это большая работа Министерства спорта и непосредственно нашего министра спорта. И в данной ситуации Федерация фигурного катания тоже провела большую и очень серьёзную работу», — цитирует Авербуха Sport24.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил болельщиков с данным событием. Однако не стал спешить с оценками, подчеркнув, что критерии допуска получились неясными.
«Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать чёткие выводы. Но всё равно мы очень рады! Будет ли трудно возвращаться в плане судейства? Я всегда говорю: надо быть на две головы выше. Не в росте, а в катании! Если кататься на две головы лучше, тогда, конечно, этого хватит. Если будем выступать вровень с фигуристами из других стран, нам придётся тяжело», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».
Схожими вопросами задался и тренер Даниил Глейхенгауз. С одной стороны, он признался, что испытал радостное волнение и облегчение. С другой, пока не понимает, как будет проходить процесс снятия санкций.
«Сразу появляются мысли: как всё будет дальше, сколько юниоров смогут поехать и на какое количество этапов. И юниорам, и взрослым нужно набирать рейтинг, выступать на турнирах серии B. Скорее всего, на чемпионаты Европы и мира допустят только по одному спортсмену в каждом виде, поэтому борьба за этот шанс получится невероятной», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.
В свою очередь, Александр Жулин был краток и назвал эту новость первой радостной для отечественных фигуристов за последние пять лет. Однако некоторые нашли и повод для недовольства. Например, заслуженный тренер Татьяна Тарасова возмутилась тем, что с россиян не сняли ограничения полностью.
«Почему без флага и гимна — я не понимаю. В чём причина? Что им не нравится? Почему они нас обделяют? Где справедливость и законы, по которым они действуют? Таких законов нет. Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь её исправляют, но делают это как могут», — возмутилась специалист.
Наконец, обозреватель RT Елена Вайцеховская посетовала, что отечественные фигуристы и конькобежцы фактически вернулись на несколько лет назад — «во времена самого начала охоты на ведьм».
«С унизительными проверками, когда третьи стороны будут определять чистоту биографий и помыслов, с не менее унизительными отказами в нейтральных статусах, которые наверняка последуют. С другой стороны, дверь приоткрыта. Да, пока при единственных квотах в каждом виде программы, но единственные квоты (а то и их отсутствие) случались и раньше, в далеко прошлой жизни. Иначе говоря, какой-то особой трагедии в этом нет — просто рабочий момент. А спортсменам удачи. Большой. Везде, где только можно», — пожелала Вайцеховская.