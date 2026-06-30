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NY Post: Иран пока не получил доступ к $6 млрд своих активов в Катаре

По данным газеты, Тегеран хотел, чтобы его активы были переданы в виде единовременной выплаты, однако Вашингтон выступает за разделение этой суммы.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Замороженные в Катаре иранские активы пока не были разблокированы и возвращены Тегерану. Об этом пишет газета New York Post (NY Post) со ссылкой на американского чиновника.

«Никакие замороженные активы не были разблокированы, и никакие замороженные активы не будут разблокированы, пока Иран не выполнит условия меморандума о взаимопонимании», — сказал источник издания.

Согласно его сведениям, Иран хотел, чтобы его активы были переданы в виде единовременной выплаты, однако Вашингтон выступает за разделение этой суммы и поэтапное выделение их напрямую поставщикам гуманитарных товаров в Иран по мере достижения прогресса на переговорах по ключевым вопросам.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан сообщил 29 июня, что Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Пезешикан отметил, что также продолжается необходимая работа по возвращению оставшейся части этих средств.

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