NY Post: Иран пока не получил доступ к $6 млрд своих активов в Катаре

Согласно его сведениям, Иран хотел, чтобы его активы были переданы в виде единовременной выплаты, однако Вашингтон выступает за разделение этой суммы и поэтапное выделение их напрямую поставщикам гуманитарных товаров в Иран по мере достижения прогресса на переговорах по ключевым вопросам.