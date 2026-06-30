Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики

В акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались на побережье мексиканских штатов Южная Нижняя Калифорния и Синалоа.

В акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались на побережье мексиканских штатов Южная Нижняя Калифорния и Синалоа.

Система оповещения Мексики SASSLA сообщила в соцсети X, что землетрясение произошло в 13:46 по местному времени (22:46 мск). Власти страны не сообщали о возможных жертвах или разрушениях.

Как указано в публикации SASSLA, данные о магнитуде землетрясения — предварительные. Национальная сейсмологическая служба Мексики опубликует точную информацию о событии позднее. Сейсмологическая служба США оценила магнитуду в 6,0.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше