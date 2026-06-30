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В Германии заявили, что сборная не оправдала ожиданий на ЧМ-2026

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

«Я провёл долгую беседу с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным руководством. Мы едины во мнении: наше выступление на мундиале не оправдало ожиданий. В ближайшие дни спокойно и обстоятельно проанализируем причины, по которым команде не удалось раскрыть свой потенциал и оправдать надежды», — приводит его слова пресс-служба.

Нойендорф также поблагодарил болельщиков за поддержку.

В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда (4:3).

Сборная Германии вылетела с ЧМ, а Парагвай в ⅛ финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

Ранее сообщалось, что четыре игрока сборной Германии отказывались бить решающий пенальти в серии с Парагваем на ЧМ.

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