В Германии заявили, что сборная не оправдала ожиданий на ЧМ-2026

«Я провёл долгую беседу с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным руководством. Мы едины во мнении: наше выступление на мундиале не оправдало ожиданий. В ближайшие дни спокойно и обстоятельно проанализируем причины, по которым команде не удалось раскрыть свой потенциал и оправдать надежды», — приводит его слова пресс-служба.