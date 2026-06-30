МИД: Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии

«Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России», — сказал он РИА Новости.
По его словам, это не первые манёвры — они проводятся ежегодно уже в 30-й раз с участием около двух тысяч военных из более чем десяти стран.
Дипломат подчеркнул, что Россия держит на контроле не только эти учения, но и любые действия НАТО, которые носят агрессивный характер по отношению к Москве.
В мае на юге Сербии впервые состоялись военные учения НАТО.
Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что Запад ведёт гибридную войну против России на Балканах.