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МИД: Россия отслеживает учения НАТО в Болгарии

Москва отслеживает учения НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического альянса. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, комментируя начавшиеся военно-морские учения Breeze.

Москва отслеживает учения НАТО в Болгарии, как и всю агрессивную деятельность Североатлантического альянса. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, комментируя начавшиеся военно-морские учения Breeze.

«Разумеется, мы отслеживаем не только эти учебно-тренировочные мероприятия, но и всю деятельность НАТО, поскольку она носит очевидно агрессивный характер по отношению к России», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это не первые манёвры — они проводятся ежегодно уже в 30-й раз с участием около двух тысяч военных из более чем десяти стран.

Дипломат подчеркнул, что Россия держит на контроле не только эти учения, но и любые действия НАТО, которые носят агрессивный характер по отношению к Москве.

В мае на юге Сербии впервые состоялись военные учения НАТО.

Замглавы МИД России Александр Грушко отмечал, что Запад ведёт гибридную войну против России на Балканах.

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