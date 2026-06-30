Страны Североатлантического альянса не смогли прийти к консенсусу по долгосрочным обязательствам военной поддержки Украины на следующий год. Согласно сведениям, опубликованным газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на дипломатические источники, против закрепления этих гарантий выступила Италия.
Блокировка решения произошла в ходе подготовки к саммиту, который пройдет в турецкой столице 7 и 8 июля. Накануне, во вторник, в Брюсселе состоялась встреча представителей государств-членов альянса. Ключевым пунктом повестки стало обсуждение финальной версии итоговой декларации предстоящего мероприятия.
Главным камнем преткновения стал пункт о стабильности поставок. В проекте документа предполагалось зафиксировать намерение союзников сохранить в 2027 году объемы военной помощи Киеву как минимум на уровне текущего года. Однако, как пишет FAZ, вторая часть обязательства, касающаяся конкретных цифр, вызвала серьезные разногласия.
При этом сторонам удалось согласовать выделение 70 миллиардов евро на военные нужды Украины в текущем, 2026 году. Несмотря на это, зафиксировать аналогичные параметры на будущий год из-за позиции Рима не получилось.
Одновременно с этим США заблокировали внесение в текст декларации положения о «неразрывной связи» между безопасностью Украины и европейским континентом. В итоге, по информации издания, в документе была сохранена лишь обтекаемая формулировка о вкладе Украины в трансатлантическую безопасность.
Очередной раунд переговоров по согласованию итоговой декларации запланирован на четверг.
В Москве неоднократно подчеркивали, что продолжающиеся поставки вооружений украинской стороне лишь затягивают конфликт и напрямую втягивают государства альянса в противостояние. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы, следующие в Украину, представляют собой законный приоритетную цель для Вооруженных сил РФ. В Кремле также отмечали, что западная политика по накачиванию Украины оружием негативно сказывается на перспективах мирных переговоров.
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