Италия и США заблокировали ключевые пункты по Украине

В Москве неоднократно подчеркивали, что продолжающиеся поставки вооружений украинской стороне лишь затягивают конфликт и напрямую втягивают государства альянса в противостояние. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы, следующие в Украину, представляют собой законный приоритетную цель для Вооруженных сил РФ. В Кремле также отмечали, что западная политика по накачиванию Украины оружием негативно сказывается на перспективах мирных переговоров.